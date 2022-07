Bayer Aktie News: Bayer zieht am Montagmittag an

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,83 EUR

Das Papier von Bayer konnte um 25.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 57,56 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 57,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 56,62 EUR. Bisher wurden heute 276.276 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2022 markierte das Papier bei 67,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 31,10 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,69 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 14.639,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 7,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

