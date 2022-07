Bayer Aktie News: Bayer verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,83 EUR

Anleger zeigten sich um 25.07.2022 09:22:00 Uhr bei der Bayer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 56,74 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,88 EUR an. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 56,62 EUR. Bei 56,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30.961 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 16,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 29,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,69 EUR.

Bayer veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.639,00 EUR – ein Plus von 18,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 12.328,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,44 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

