Bayer Aktie News: Bayer am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 52,18 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 52,18 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,41 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.468.042 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,70 EUR am 04.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,10 EUR an.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14.389,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.639,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,78 EUR je Bayer-Aktie.

