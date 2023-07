Bayer Aktie News: Bayer macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 52,05 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 52,05 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 52,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 3.226.025 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gewinne von 26,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,10 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.389,00 EUR im Vergleich zu 14.639,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 6,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

