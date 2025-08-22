DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.051 -1,9%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag verlustreich

25.08.25 12:05 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 28,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
28,46 EUR -0,09 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 28,31 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 329.618 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 54,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität mit BBB - Ausblick stabil

Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen