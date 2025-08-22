Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 28,45 EUR.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 28,31 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 329.618 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 54,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

