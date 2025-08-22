Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 28,20 EUR ab.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 28,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 27,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 926.903 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 10,04 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,83 Prozent.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,59 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

