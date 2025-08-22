Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Vormittag ins Minus

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 28,43 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,43 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,42 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.921 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 31,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 54,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,59 EUR je Bayer-Aktie.

