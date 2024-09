Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag im Plus

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 29,17 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 29,17 EUR zu. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,19 EUR. Bei 29,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 122.845 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,04 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 vorlegen. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 10 Jahren verloren

Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im DAX