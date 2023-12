Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 32,71 EUR zu.

Die Bayer-Aktie konnte um 17:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,71 EUR. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 32,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.189.514 Bayer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 29.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 48,20 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie: Bayer kann nach Durststrecke wieder einen Glyphosat-Fall in den USA für sich entscheiden

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr bedeutet

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus