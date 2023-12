So bewegt sich Bayer

Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Nachmittag

25.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 32,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 17:43 Uhr 0,3 Prozent. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.189.514 Bayer-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 100,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,60 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,20 EUR für die Bayer-Aktie aus. Bayer veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,98 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr bedeutet Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

