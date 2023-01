Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,02 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 55,91 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 55,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.113 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,77 Prozent hinzugewinnen. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 19,72 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 75,30 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.281,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,82 EUR je Aktie aus.

