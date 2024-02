Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 28,90 EUR zu. Bei 28,95 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,75 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 212.614 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 61,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 27,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 5,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.342,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.281,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 05.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,99 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Pluszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 am Nachmittag