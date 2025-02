Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Bayer-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 22,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bayer-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 22,65 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,77 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 22,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,75 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 162.223 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 18,41 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,71 Prozent.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,109 EUR je Bayer-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 12.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 9,97 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je Bayer-Aktie.

