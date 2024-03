Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 26,76 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 26,76 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 26,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 126.136 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,91 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 131,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,533 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,56 EUR aus.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je Bayer-Aktie.

