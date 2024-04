Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kurs der Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 27,44 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 27,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 27,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.007.768 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,31 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 119,83 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,02 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,216 EUR je Bayer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,33 EUR.

Bayer gewährte am 05.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Bayer am 14.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,12 EUR im Jahr 2024 aus.

