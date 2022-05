Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 64,92 EUR

1,61% Charts

News

Analysen

Um 26.05.2022 12:04:00 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 64,89 EUR zu. Bei 65,18 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 672.385 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 markierte das Papier bei 67,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14.639,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 7,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie freundlich: Bayer-Chef fordert in Davos innovationsfreundlichere EU-Regeln

Bayer-Aktie im Plus: Fitch bestätigt BBB+-Rating

Bayer-Aktie dennoch etwas tiefer: Bayer-Mittel erhält Zulassung für Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com