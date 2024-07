Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 27,43 EUR nach.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 27,43 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 564.740 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 53,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,14 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 9,00 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,11 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,80 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 13,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

