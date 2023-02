Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,00 EUR

Um 01:25 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 59,18 EUR. Bei 59,54 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 59,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 695.408 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,96 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 26,72 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 11.281,00 EUR gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

