Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 22,68 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 22,68 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 22,49 EUR. Bei 22,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 967.932 Bayer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 18,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,82 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

