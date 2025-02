Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 22,63 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,63 EUR ab. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 22,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.687.290 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 37,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 22,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 24,13 EUR.

Am 12.11.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 03.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

