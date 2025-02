Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag tiefer

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,79 EUR abwärts.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 22,79 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 22,68 EUR. Bei 22,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.654 Bayer-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 19,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,13 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 12.11.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -4,65 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX