Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag höher

27.03.24 12:07 Uhr

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 27,76 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,76 EUR. Bei 27,83 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.188.150 Bayer-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 61,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 123,02 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,507 EUR je Bayer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,56 EUR an. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,85 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11.862,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,15 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025. Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,18 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

