Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Vormittag fester

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 27,56 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 27,56 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 27,59 EUR. Mit einem Wert von 27,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.681 Bayer-Aktien.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 61,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 124,64 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,56 EUR aus.

Am 05.03.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 11.862,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,18 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen