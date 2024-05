Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,66 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,68 EUR aus. Bei 27,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 75.417 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,95 EUR an. Gewinne von 98,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,209 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 35,33 EUR.

Am 14.05.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

