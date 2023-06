Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Aufschlag

Bayer im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 50,31 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 449.115 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 46,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,18 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,90 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 3,53 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 14.389,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent verringert.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie verliert: Nierenmedikament Finerenon wird auch bei Typ-1-Diabetes untersucht

Bayer-Aktie mit Abschlägen: Bayer hofft auf zusätzliche Umsätze in der regenerativen Landwirtschaft

Bayer-Aktie höher: Bayer legt Roundup-Streit mit New Yorker Staatsanwaltschaft gegen Millionenzahlung bei