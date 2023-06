Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 50,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 50,37 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.731 Bayer-Aktien.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,54 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,90 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.389,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.639,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,98 EUR je Aktie aus.

