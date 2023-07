Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 51,61 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,61 EUR zu. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,70 EUR aus. Bei 51,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 61.620 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 9,51 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,10 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 11.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,71 Prozent zurück. Hier wurden 14.389,00 EUR gegenüber 14.639,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,59 EUR fest.

