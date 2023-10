Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag in Rot

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 40,63 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,63 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 40,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.168.295 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,62 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,11 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.044,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.819,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Bayer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,43 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus

Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags