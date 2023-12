Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag gesucht

Bayer im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 33,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 33,28 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,35 EUR zu. Bei 33,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 277.427 Bayer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 65,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 49,32 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2023 bei 30,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,18 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 48,20 EUR.

Am 08.11.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr bedeutet

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach