Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06 Uhr 2,8 Prozent auf 56,95 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,40 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.196.988 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. 16,24 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.281,00 EUR gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 28.02.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,80 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

