Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 28,75 EUR ab.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 28,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 28,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 853.230 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 19.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,34 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,40 EUR fiel das Papier am 09.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2022 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,22 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,32 Prozent auf 10.342,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11.281,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 05.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 5,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

