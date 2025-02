Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 22,56 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 22,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 22,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,59 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.361 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 27,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 22,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 9,97 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 10,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 4,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

