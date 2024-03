Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bayer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 28,43 EUR.

Bei der Bayer-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 28,63 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 28,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.062.787 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 61,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 117,80 Prozent wieder erreichen. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,507 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11.862,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,15 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,18 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

