Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 28,52 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 28,52 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,63 EUR zu. Mit einem Wert von 28,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.936 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 61,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 117,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Abschläge von 12,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,507 EUR belaufen. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 35,56 EUR.

Am 05.03.2024 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.862,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Am 07.05.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2024 5,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

