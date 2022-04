Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,67 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,4 Prozent auf 62,96 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 63,17 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 891.721 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 7,40 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.12.2021 auf bis zu 43,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,40 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,54 EUR an.

Bayer ließ sich am 01.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 EUR gegenüber 1,32 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11.118,00 EUR gegenüber 9.995,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 10.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Bayer.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je Aktie aus.

