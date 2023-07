Bayer Aktie News: Bayer legt am Freitagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,37 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 52,37 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 52,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 320.478 Stück.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 65,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 10,83 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 70,10 EUR.

Bayer ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,71 Prozent zurück. Hier wurden 14.389,00 EUR gegenüber 14.639,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Bayer dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,58 EUR je Aktie aus.

