Bayer Aktie News: Bayer macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,41 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 52,41 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 52,54 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 860.757 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 20,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,70 EUR. Mit Abgaben von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 70,10 EUR.

Am 11.05.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 14.389,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.639,00 EUR umgesetzt worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

