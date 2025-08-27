Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,55 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 28,55 EUR. Bei 28,75 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.386 Bayer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,71 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 35,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,63 Prozent verringert.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2025 4,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

