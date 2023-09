Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Bayer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,57 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,57 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,54 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.780 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,68 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,80 EUR aus.

Am 08.08.2023 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwacher Handel: STOXX 50 gibt am Mittag nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Schwacher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung im Minus