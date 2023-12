Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 33,68 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 33,68 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,80 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 151.076 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,66 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bayer-Aktie somit 48,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2023 (30,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,26 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,20 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR im Vergleich zu 11.281,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

