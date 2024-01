Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 30,74 EUR ab.

Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 4,9 Prozent auf 30,74 EUR ab. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,48 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,12 EUR. Bisher wurden heute 3.896.494 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,60 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.342,00 EUR – das entspricht einem Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

