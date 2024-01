Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 31,38 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 31,38 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 30,62 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 691.448 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 29.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,68 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 46,60 EUR.

Am 08.11.2023 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 1,13 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 10.342,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.281,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,32 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 EUR je Bayer-Aktie.

