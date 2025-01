Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag kaum verändert

Kurs der Bayer

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 21,48 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 21,48 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 21,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 21,28 EUR ein. Bei 21,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.429.420 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 31,24 EUR. 45,41 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 18,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 14,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 12.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 9,97 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Bayer dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Aktie aus.

