Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 27,26 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 27,26 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,62 EUR. Bisher wurden heute 1.031.743 Bayer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 54,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 9,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,209 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,33 EUR.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,39 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,77 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

