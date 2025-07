Bayer Aktie News: Bayer zieht am Vormittag an

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 29,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 29,00 EUR. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,10 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.701 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,50 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 2,04 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bayer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,40 EUR je Aktie.

