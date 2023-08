Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 50,55 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 50,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 50,59 EUR. Bei 50,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.962 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,70 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,60 EUR.

Am 08.08.2023 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 6,29 EUR je Aktie aus.

