Bayer Aktie News: Bayer am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 27,81 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 27,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 386.608 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 11,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,14 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,59 EUR je Aktie.

