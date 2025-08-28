Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von Bayer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 28,06 EUR.
Die Bayer-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,06 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 28,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,94 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.889 Stück gehandelt.
Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 52,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,112 EUR aus. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 26,88 EUR.
Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,59 EUR je Bayer-Aktie.
