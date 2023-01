Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,18 EUR

1,45% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,5 Prozent auf 57,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 57,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 858.163 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Gewinne von 15,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 22,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.281,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.781,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 7,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie höher: Bayer erhält voraussichtlich auch in der EU Zulassung für weitere Indikation für Krebsmittel Nubeqa

BVB-Aktie gibt nach: Borussia Dortmund will Auswärtsschwäche ein Ende bereiten - Terzic sieht Spekulationen um Reus gelassen

Hot Stocks heute: Bayer Call (PF3WYP) - exceet jetzt Wasserstoff-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com