Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Bayer konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 56,69 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 56,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.524 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 16,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2022 (46,70 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 08.11.2022 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,05 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11.281,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.781,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Bayer am 28.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 28.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,82 EUR je Aktie belaufen.

